Путин обогнал по популярности медведя, матрешку и победу в ВОВ ВЦИОМ: Путин опередил в качестве национального символа России победу в ВОВ и медведя

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин опередил по популярности в качестве национального символа РФ медведя, матрешку, победу в ВОВ и советский флаг, свидетельствуют данные ВЦИОМ, опубликованные РБК. Таким образом российский глава вошел в четверку значимых символов для россиян, набрав 7% голосов. За матрешку проголосовали 3% опрошенных, а за победу в ВОВ всего лишь 2% россиян.

Первую строчку занимают государственные атрибуты России — флаг, герб и гимн с 12% голосов. Народ, люди и русский человек занял вторую строчку: за них проголосовали 11% опрошенных. Третье место досталось родине, дому и стране с 10% голосов.

10 июня 80,8% респондентов положительно ответили на вопрос о доверии президенту Путину в ходе опроса ВЦИОМ. Деятельность главы государства одобрили 78% россиян. Статистика опросов жителей РФ, которая проводилась с 30 мая по 5 июня, также показала, что работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 53,4% российских граждан. При этом деятельность правительства положительно оценили 52% россиян.

Согласно данным Фонда «Общественное мнение» от 3 июня, президенту России доверяют 76% россиян. Еще 15% респондентов заявили, что скорее не доверяют главе государства, а ещё 9% затруднились ответить. Также 80% опрошенных считают, что президент России хорошо работает на своем посту, — этот показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не согласны с этим мнением 11% россиян, ещё 9% затруднились ответить.