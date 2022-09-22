«Это похвально»: МИД России о предложении Байдена расширить Совбез ООН Замглавы МИД России Рябков назвал «похвальным» предложение президента США Байдена о расширении Совбеза ООН

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «похвальным» предложение президента США Джо Байдена расширить Совет Безопасности ООН. Он отметил, что за такое решение давно выступают и в российском дипведомстве, поскольку есть достойные кандидаты на вступление, передает ТАСС.

Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский президент заявил о том, о чем РФ говорит давно, — сказал Рябков.

В настоящее время в состав Совбеза ООН входят 15 государств — пять постоянных (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция), а также десять непостоянных, которые избираются Генассамблеей ООН на двухлетний срок.

Выступая накануне с трибуны на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Байден сообщил, что Соединенные Штаты выступают за расширение Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас самое подходящее время для Совбеза, чтобы стать более инклюзивной организацией, способной эффективно реагировать на мировые нужды.

Кроме того, главы МИД стран G7 заявили о необходимости усиления и модернизации ООН. В заявлении министров отмечается, что такой шаг поможет сделать организацию более эффективной перед лицом глобальных вызовов.