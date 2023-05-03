«Это нападение на Россию»: Володин об атаке беспилотников на Кремль Володин заявил, что атака на Кремль является терактом в отношении Путина и нападением на Россию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что атака дронов на Кремль является терактом в отношении президента Владимира Путина и нападением на Россию. Он уточнил, что после такого шага Киева никаких переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским быть не может.

Теракт в отношении Президента — это нападение на Россию. <...> Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. <...> Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, — написал Володин.

Он добавил, что Киев угрожает безопасности России, Европы и всего мира.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры.

Депутат Госдумы Олег Морозов предложил официально объявить президента Украины Владимира Зеленского террористом. По его словам, атака на Кремль обозначает новый этап в специальной военной операции.