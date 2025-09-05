Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:29

«Есть над чем поработать»: Путин заявил, что россияне едят мало рыбы

Путин: Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия на данный момент не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, в этом вопросе есть над чем поработать. Выступление главы государства транслировалось на Ruтube-канале ВЭФ.

Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. Там, по-моему, 28 килограммов на душу населения в год, а у нас где-то 23–23,5 килограмма на душу населения. Поэтому здесь есть над чем поработать, — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что стоимость дальневосточной рыбы и красной икры в России продолжит расти вплоть до конца 2025 года, несмотря на высокий улов. Как отметил управляющий партнер торговой компании Александр Панченко, на рыбопромышленных предприятиях не хватает людей, а также растут издержки.

До этого стало известно, что Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония стали главными импортерами российской рыбы. С января по июль 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 13% в денежном выражении, достигнув $3,1 млрд (246 млрд рублей).

Владимир Путин
рыба
морепродукты
Минздрав
