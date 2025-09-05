«Есть над чем поработать»: Путин заявил, что россияне едят мало рыбы Путин: Россия не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы

Россия на данный момент не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, в этом вопросе есть над чем поработать. Выступление главы государства транслировалось на Ruтube-канале ВЭФ.

Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. Там, по-моему, 28 килограммов на душу населения в год, а у нас где-то 23–23,5 килограмма на душу населения. Поэтому здесь есть над чем поработать, — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что стоимость дальневосточной рыбы и красной икры в России продолжит расти вплоть до конца 2025 года, несмотря на высокий улов. Как отметил управляющий партнер торговой компании Александр Панченко, на рыбопромышленных предприятиях не хватает людей, а также растут издержки.

До этого стало известно, что Китай, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия и Япония стали главными импортерами российской рыбы. С января по июль 2024 года экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 13% в денежном выражении, достигнув $3,1 млрд (246 млрд рублей).