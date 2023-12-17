«Еще не был в магазине»: Путин о подарках на Новый год Путин рассказал, что пока не выбрал новогодние подарки близким

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин признался, что пока не выбрал подарки на Новый год близким. Об этом он рассказал в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. По словам главы государства, у него пока не было возможности сходить в магазин.

Я еще не был в магазине, еще не выбирал этих подарков. Но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречают Новый год, сделать что-то приятное, — сказал Путин.

На вопрос о планах в новогоднюю ночь президент ответил, что встретит праздник за столом в кругу близких людей, выпив бокал шампанского и беседуя на бытовые темы.

Как ранее выяснили аналитики, самыми популярными подарками на предстоящий Новый год в России являются одежда, электроника и ювелирные украшения. Кроме того, повышенным спросом пользуются в канун праздника игрушки, товары для дома и детские подарочные наборы.

Ведущий эксперт отдела самозанятости и предпринимательства специализированного Центра занятости «Моя карьера» Ирина Пенина назвала универсальным подарком для коллег книгу. По ее словам, выбирая подарок, важно учитывать увлечения человека и степень близости общения с ним.