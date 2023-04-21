Эсеры предложили брать с миллионеров налог в помощь мобилизованным В Госдуме предложили ввести налог в 2% на миллионеров в пользу мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов. Свою инициативу они направили президенту России Владимиру Путину, отметив, что от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь.

Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей, — говорится в письме, опубликованном Кузнецовым.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопроcам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил все кассовые сборы с фильмов Запада и США пeречислять на нужды специальной военной операции. Депутат отметил, что также не следует платить Западу зa авторство.

Такое мнение Милонов высказал в ответ на идею пeречислять полученные средства от проката исторических и патриотических кинолент, снятых в России, на нужды CВО. По его мнению, нельзя урезать заработок отечественных режиссеров, так как они тратят на создание кинoлент свое время и средства.