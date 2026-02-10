Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 06:27

ЕС проигнорировал одно важное предложение России

МИД: ЕС не откликнулся на инициативу России о ненападении на Европу

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейцы все еще не откликнулись на предложение Москвы подписать документ с гарантией не нападать на Европу, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, такое поведение исключает «не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе» по Украине.

При этом они упорно добиваются места у стола переговоров, — отметил замглавы МИД РФ.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи, считает он.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине — это только начало рабочего процесса. Он подчеркнул, что обсуждение отдельных пунктов повестки без общей картины некорректно.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал точный прогноз относительно сроков завершения конфликта на Украине. По его мнению, боевые действия прекратятся к 1 ноября 2027 года, после чего последует стремительное восстановление деловых связей с Россией.

Александр Грушко
Украина
Европа
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звенящая пошлость»: в Госдуме взялись за День святого Валентина
Ложь пиарщиков ВСУ и уничтоженный Ми-24: новости СВО на утро 10 февраля
Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде
«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине
В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе
Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»
Россиян предупредили о последствиях потери электронной подписи
Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение
Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям
Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»
В России умер адвокат, добившийся моратория на смертную казнь
ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро
«РФ не опустится до хамства»: Карасин о санкциях, ЕС и принципах дипломатии
Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?
Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии
«В США знают»: посол о планах России на Гренландию
Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS
Врач ответила, к каким опасным последствиям может привести пищевая аллергия
ЕС проигнорировал одно важное предложение России
Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.