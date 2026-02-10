ЕС проигнорировал одно важное предложение России МИД: ЕС не откликнулся на инициативу России о ненападении на Европу

Европейцы все еще не откликнулись на предложение Москвы подписать документ с гарантией не нападать на Европу, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, такое поведение исключает «не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе» по Украине.

При этом они упорно добиваются места у стола переговоров, — отметил замглавы МИД РФ.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения перемирия на фронте. Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи, считает он.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по Украине — это только начало рабочего процесса. Он подчеркнул, что обсуждение отдельных пунктов повестки без общей картины некорректно.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал точный прогноз относительно сроков завершения конфликта на Украине. По его мнению, боевые действия прекратятся к 1 ноября 2027 года, после чего последует стремительное восстановление деловых связей с Россией.