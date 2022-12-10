«Экстремистская выходка»: в МИД ответили на сожжение флага РФ в Хельсинки МИД России назвал экстремистской выходкой сожжение флага РФ в Хельсинки

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России сообщило, что жители Хельсинки демонстративно сожгли флаг РФ 6 декабря по случаю Дня независимости Финляндии. В связи с этим ведомством был принят дипломатический демарш в отношении Финляндии. Представители МИД России назвали эти действия недопустимым актом надругательства и призвали привлечь поджигателей флага к ответственности.

6 декабря в ходе массовых шествий в Хельсинки, приуроченных ко Дню независимости Финляндии, группой лиц был сожжен флаг РФ. В отношении финляндской стороны предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства. К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению таких экстремистских выходок, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который подарил городу Советский Союз. Отмечается, что монумент планируют передать Художественному музею Хельсинки, где решат его дальнейшую судьбу. Директор учреждения в свою очередь подчеркнула, что памятник увезут на хранение на время реконструкции проезжей части и что решение никак не связано с текущей геополитической ситуацией.