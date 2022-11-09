Экс-глава Ростуризма отказалась от поста в Минэке Экс-глава Ростуризма Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарина Догузова

Бывший глава Ростуризма Зарина Догузова не приняла предложение занять пост замминистра экономического развития, передает РБК со ссылкой на свои источники. В РБК напомнили, что стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузовой предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента.

Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента, сообщал ранее источник РБК, близкий к упраздненному агентству. Над предложением она думала около трех недель, причины отказа источники не уточняют, — сообщает агентство.

Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм 20 октября. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. До этого Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли. Он высказал благодарность главе упраздненного ведомства Зарине Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли.