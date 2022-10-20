Чернышенко объяснил передачу функций Ростуризма Чернышенко объяснил передачу функций Ростуризма Минэкономразвития концентрацией на приоритетах

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Передача функций Ростуризма Минэкономразвития позволит госструктурам сконцентрироваться на проблемах и приоритетах отрасли, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он высказал благодарность главе упраздненного ведомства Зарине Догузовой за вклад в развитие туристической индустрии, а также выразил уверенность в том, что она останется в отрасли, сообщает РИА Новости.

В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, — заявил Чернышенко.

По словам вице-премьера, за последние годы Ростуризм проделал огромную работу. Так, ведомство запустило нацпроект, включающий более 100 мероприятий, «направленных на достижение национальных целей развития страны».

В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем, — отметил Чернышенко.

Вице-премьер пояснил, что Минэкономразвития, в свою очередь, ведет сбалансированную политику в области бизнеса, межрегионального сотрудничества и инвестиций. Все эти аспекты, подчеркивает Чернышенко, «напрямую связаны с развитием индустрии туризма» и социально-экономической сферы РФ.

Минэкономразвития обладает необходимыми полномочиями по сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов, — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. До этого Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки.