Путин упразднил Ростуризм

Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Функции ведомства будут переданы Минэкономразвития.

Минэкономразвития с сегодняшнего дня будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом.



