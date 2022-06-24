Ростуризм подвергся критике бизнеса Член президиума объединения «Опора России» Миронов: серый рынок — одна из серьёзнейших проблем гостиничного бизнеса

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Ростуризм подвергся критике бизнеса за законопроект о развитии внутреннего туризма, сообщает АБН. Бизнес-объединение «Опора России» указало на то, что в документе не затронута тема серого рынка и нет предложений по необходимым мерам поддержки. Член президиума правления объединения Сергей Миронов назвал масштаб серого рынка одной из серьёзнейших проблем гостиничного бизнеса.

На сегодня серая часть отгрызает огромную часть от легальной доли рынка. Ситуация действительно требует скорейшего решения, в том числе на законодательном уровне. <...> Цены на сером рынке несколько изменятся, когда он будет переведён в легальное поле, сейчас за счёт разницы в налогах начислениях и прочих обязательств возникает недобросовестная конкуренция, — сказал Миронов.

Он добавил, что для помощи туризму в России нужно решить вопрос проверок бизнеса. Их не должны проводить по надуманным поводам, а контролирующим органам следует выполнять директивы правительства.

Гендиректор туроператора по организации въездного туризма Валерия Девятовская ранее заявила, что меры господдержки для отрасли туризма, предложенные Ростуризмом и Федеральной антимонопольной службой, направлены не в ту сторону. Она отметила, что в стране не существует конгрессного туризма, исчез иностранный, но в этом направлении никакой помощи нет.