Дымовую гранату нового поколения представят на «Армии-2022»

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Граната РГД-5

Россия впервые покажет на форуме «Армия-2022» новую дымовую гранату РДГ-У, которая заменит аналогичные изделия 1960–70-х годов, до сих пор находящиеся на вооружении ВС РФ. Её покажут в Кубинке, отметил гендиректор разработчика — Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») — Олег Морозов, сообщает РИА Новости.

Граната <...> предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55, — уточнил он.

Морозов рассказал, что с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке будет показана граната диаметром корпуса 54 мм и длинной 200 мм.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил агентству, что разработка считается актуальной.

В российской армии сегодня, к сожалению, все «дымы» очень старые — разработки 60–70-х годов, и создание нового «дымового» боеприпаса — актуально, — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что военный эксперт Алексей Леонков заявил: новое российское оружие против дронов «Ступор» прерывает связь между оператором и беспилотником. Это «электромагнитное ружье» способно бить на дальность до двух километров и может повредить электронику летательного аппарата. Оружие представили в 2017 году, но впервые использовали только сейчас, отметил специалист.