Движение «Маньяки. Культ. Убийств» могут признать террористическим в России

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил в Верховный суд иск о признании международной организации «Маньяки. Культ. Убийств» («М.К.У.») террористической и ее запрете, сообщил представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. Организация также известна под названиями «Молодежь. Которая. Улыбается» и «Маньяки. Культ. Убийц», передает РИА Новости.

Генеральный прокурор Российской Федерации направил в Верховный суд Российской Федерации административное исковое заявление о признании террористической организацией международного движения «Маньяки. Культ. Убийств» (другие используемые наименования — «Молодежь. Которая. Улыбается», «Маньяки. Культ. Убийц») и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации, — сказал Иванов.

Он также добавил, что движение создано на Украине и основано на нацистской идеологии. Иванов отметил, что цель «М.К.У.» — образование «расово чистого государства». По словам представителя Генпрокуратуры, продвижение идей движения в интернете направлено на формирование культа насилия и стимуляцию совершения убийств.

Иванов подчеркнул, что участники «М.К.У.» совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ранее обратилась к Генпрокуратуре с просьбой признать издание DOXA экстремистской организацией.