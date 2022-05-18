«Должны состояться»: Турчак о сентябрьских выборах Турчак: «Единая Россия» выступает против переноса или отмены сентябрьских выборов

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Единая Россия» готова к проведению выборов в сентябре и не согласна с идеей ряда партий об отказе от них или переносе, заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, которые приводятся на сайте партии, лишать людей права волеизъявления на выборах нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Единая Россия» к выборам готова. И они должны состояться, — подчеркнул Турчак.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил отменить выборы в единый день голосования на время спецоперации. Свою позицию он аргументировал тем, что сейчас «не время и не место» для выборов и борьбы политических партий, тем более что спецоперацию поддерживают все депутаты Госдумы. На это в Кремле заявили, что вопрос переноса выборов во власти не обсуждается.

Единый день голосования в России назначен на 11 сентября 2022 года. В его рамках планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. В конце 2021 года политтехнологи, юристы и прочие специалисты выехали в регионы, однако с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу».