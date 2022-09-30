«Накормить и обогреть»: депутат ГД о вхождении новых субъектов в Россию Депутат Чепа: нужно обеспечить мирную жизнь жителям новых субъектов России

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После вхождения бывших украинских территорий в состав России нужно в первую очередь предоставить безопасность их жителям, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, эта ответственность ложится в том числе и на граждан России, поскольку жители новых субъектов пока что находятся в статусе гостей.

Сейчас нужно как можно быстрее обеспечить мирную жизнь гражданам, проживающим на этих территориях. Восемь лет их бомбили, и обстрелы продолжаются сегодня. Надо сделать все, чтобы прекратилась гибель людей, чтобы дети спокойно ходили в школу, чтобы старики могли радоваться прожитым годам. Когда к тебе кто-то приходит домой, ты должен их накормить, обогреть, дать все самое лучшее, встретить как самых почетных и уважаемых людей, — считает Чепа.

Депутат уверен, что 30 сентября произошло воистину историческое событие и теперь на плечах России лежит большая ответственность. Власти и граждане должны доказать, что присоединение новых субъектов произошло не просто так.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в Россию подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.