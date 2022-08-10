Дипломаты рассказали о помощи россиянке, у которой отобрали детей в Испании

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В генконсульстве России в Барселоне заявили, что оказывают юридическую и консульскую помощь россиянке Елене Бутовой (Ланг), у которой социальные службы Испании отобрали двух несовершеннолетних детей, сообщает РИА Новости. Там уточнили, что дочери россиянки «были изъяты без предварительного уведомления родителей», а местные компетентные службы не отвечают на запросы по этому делу.

Генконсульство направило запросы в компетентные органы, социальные службы Испании, для получения разъяснений по этому делу, в том числе официальный запрос уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. До настоящего момента ответы не получены, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уроженка Санкт-Петербурга уже полтора года живет в Каталонии вместе с дочками Элей и Лией, однако недавно органы опеки безо всякого предупреждения отобрали у россиянки детей, решив, что женщина украла их у украинских беженцев. Женщина уточнила, что ни школа, ни соцслужбы никогда не проверяли условия проживания ее дочерей, и предположила, что девочек забрали по ложному доносу директора школы. Свое мнение она аргументировала тем, что каталонские соцслужбы получают внушительную сумму за каждого отнятого ребенка.