Детям могут запретить пользоваться смартфонами на уроках В Думу внесен законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках

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Законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках внесли в Госдуму, передает ТАСС. Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой («Единая Россия»).

Документом предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ». Поправки, в частности, предусматривают, что школьники смогут пользоваться средствами связи во время уроков только в учебных целях и в экстренных случаях.

Я все-таки полагаю, что мы в эту сессию сможем это принять и это станет правилом, чем быстрее, тем лучше, — заявила агентству Казакова.

Ранее сообщалось, что учитель школы № 16 в Кемерово вытолкал за дверь подростка, мешавшего проведению урока: юноша сидел в смартфоне с включенными уведомлениями и игнорировал замечания. На выходе из кабинета ребенок кричал матом, угрожая педагогу. Директор учебного заведения охарактеризовала школьника словами: «В моем кабинете он бывал». Источник в правоохранительных органах назвал ситуацию неоднозначной из-за агрессивного поведения ученика.

В одной из школ Краснодара ученица шестого класса отказалась сдать учителю телефон, несмотря на приказ о запрете использования мобильных устройств на уроках. За отказ сдать телефон преподаватель набросился на школьницу и назвал ее «идиоткой».