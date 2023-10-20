«Ты че, в бар пришел?»: конфликт учителя и подростка попал на видео Учитель из Кемерово вышвырнул из класса школьника из-за уведомлений на смартфоне

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Учитель школы № 16 в Кемерово вытолкал за дверь подростка, мешавшего проведению урока — юноша сидел в смартфоне с включенными уведомлениями и игнорировал замечания, сообщает RT. На выходе из кабинета ребенок кричал матом, угрожая педагогу.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как учитель применил силу в отношении ребенка, «помогая» тому быстрее добраться до двери. Проводится служебная проверка, решение об увольнении учителя пока не принято.

Директор учебного заведения охарактеризовала школьника словами: «В моем кабинете он бывал». Один из учителей этой школы положительно отозвался о педагоге, добавив, что девятиклассник «постоянно ведет себя отвратительным образом». Источник в правоохранительных органах назвал ситуацию неоднозначной из-за агрессивного поведения ученика.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что учитель имеет право выставить ребенка из класса для предотвращения недобросовестного поведения. Кроме того, по его словам, педагог должен записать в дневник замечание и вызвать родителей в школу.

Учительница одной из школ, предположительно в Набережных Челнах, ранее засыпала оскорблениями учащихся в этом заведении подростков. Педагог называла подростков нищебродами, ушлепками и плохими во всех отношениях. Видео тайком снял один из школьников.