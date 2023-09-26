Адвокат рассказал, имеют ли учителя право выгонять детей из класса Адвокат Багатурия заявил, что учителя имеют право выгонять детей из класса

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Учитель имеет право выставить ребенка из класса для предотвращения недобросовестного подведения, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Кроме того, по его словам, педагог должен записать в дневник замечание и вызвать родителей в школу.

В каждом общеобразовательном учреждении есть устав и правила внутреннего распорядка. В зависимости о того, что там написано, если ученик ведет себя недостойным образом, педагог имеет право применить меры, направленные на ограждение других учеников от подобного деструктивного поведения. Поэтому если учитель в культурной форме для предотвращения недобросовестного поведения ученика выставит его из класса, никакого нарушения в этом не будет, — объяснил правозащитник.

Багатурия подчеркнул, что все действия, не связанные с физическим или моральным насилием со стороны учителя, допустимы.

Ранее учительница одной из школ, предположительно в Набережных Челнах, засыпала оскорблениями учащихся в этом заведении подростков. Педагог называла подростков нищебродами, ушлепками и плохими во всех отношениях. Видео тайком снял один из школьников.