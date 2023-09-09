«Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников Учительница школы в Набережных Челнах называла детей ушлепками и нищебродами

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Учительница одной из школ, предположительно в Набережных Челнах, засыпала оскорблениями учащихся в этом заведении подростков, свидетельствуют видеокадры, опубликованные Telegram-каналом «Подъем». Видео тайком снял один из школьников. Педагог называла подростков нищебродами, ушлепками и плохими во всех отношениях.

Причина конфликта остается неизвестной, однако на записи, длящейся более минуты, женщина по существу не сказала ничего — на протяжении всего ролика она оскорбляла учащихся.

Издание обратилось в администрацию Набережных Челнов, чтобы узнать подробности произошедшего. Там не подтвердили, что произошедшее случилось именно в этом городе. Тем не менее в городской администрации призвали откликнуться авторов видео и тех, кто присутствовал рядом с учителем, чтобы рассказать о деталях случившегося.

В данном видео нет упоминания про город, номер школы или имени учителя, отсутствует видеоряд, сообщение анонимное. Поэтому просим критически относиться к представленной информации, показан лишь эпизод, — говорится в сообщении.

Учительница Сылвенской школы в Пермском крае Александра Федурина ранее публично оскорбляла восьмиклассника за то, что тот опоздал на выступление в конкурсе к 23 Февраля. Она обвинила подростка в том, что у того с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в ее класс. Педагог называла его «нулем с палочкой» и многократно оскорбляла словами «ублюдок» и «предатель».