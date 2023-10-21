Учитель набросился на ученицу в краснодарской школе из-за телефона

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В одной из школ Краснодара ученица шестого класса отказалась сдать учителю телефон, несмотря на приказ о запрете использования мобильных устройств на уроках, сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) города в Telegram. В то же время РЕН ТВ сообщил, что за отказ сдать телефон преподаватель набросился на школьницу и назвал ее «идиотом».

Сегодня в шестом классе на уроке математики ученица отказалась сдавать телефон учителю. На основании приказа, ученикам запрещается использование телефона на уроках, — говорится в сообщении МЦУ.

МУЦ отмечает, что учитель неоднократно просил девочку сдать телефон, однако та проигнорировала его замечание. Родителей школьников пригласили в учебное заведение для беседы, там начали служебное расследование.

Ранее сообщалось, что учитель школы № 16 в Кемерово вытолкал за дверь подростка, мешавшего проведению урока — юноша сидел в смартфоне с включенными уведомлениями и игнорировал замечания. На выходе из кабинета ребенок кричал матом, угрожая педагогу.

Директор учебного заведения охарактеризовала школьника словами: «В моем кабинете он бывал». Источник в правоохранительных органах назвал ситуацию неоднозначной из-за агрессивного поведения ученика.