Депутаты в Ленобласти едва не остались без зарплат Депутат Заксобрания Ленобласти Алиев предложил коллегам отказаться от зарплат

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Вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев предложил своим коллегам отказаться от зарплат, сообщает «МК в Ленобласти». Как подчеркнул парламентарий, такая мера пополнит региональный бюджет сразу на 700 млн рублей.

Издание уточняет, что Алиев озвучил свою инициативу в ходе обсуждения законопроекта об уменьшении налогового бремени для предпринимателей. Во время дискуссии вице-спикер внес необычное предложение по пополнению областного бюджета.

Все радеем за бюджет. Давайте откажемся от зарплат — сразу 700 миллионов окажется в бюджете. И распределим их, как положено, — предложил законодатель.

Полную поддержку этой инициативе выразил депутат Заксобрания от КПРФ Виктор Царихин, пишет издание. Он подчеркнул, что готов отказаться не только от зарплаты, но и от служебного транспорта.

Предложение вице-спикера на общее голосование вынесено не было, сообщает издание.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5% с 1 октября. Индексация коснется заработных плат в том числе президента РФ, председателя правительства РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств и ведомств.