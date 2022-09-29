Депутаты ГД получили приглашения на мероприятие с участием Путина Парфенов сообщил, что депутаты ГД получили приглашения на мероприятие с участием Путина 30 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Депутаты Госдумы получили приглашения на мероприятие в Кремле с участием президента России Владимира Путина, сообщил парламентарий Денис Парфенов, в Telegram-канале. По его словам, встреча с главой государства должна состояться 30 сентября в 15:00 мск.

Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием Президента России В.В. Путина, — написал Парфенов.

24 сентября в российском парламенте не исключили, что Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. До этого в Кремле не называли точную дату выступления. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России выступит с посланием до конца года, однако точных сроков пока нет. Он добавил, что пройдет и прямая линия с российским лидером, даты которой также предстоит определить. 26 сентября Песков снова не назвал дату обращения президента.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.