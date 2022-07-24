Депутатов Госдумы закрепят за районами ЛНР Володин заявил, что депутатов Госдумы закрепят за районами ЛНР для приема россиян на территории Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российских депутатов закрепят за районами ЛНР, чтобы те могли принимать россиян, которые находятся в республике, сообщается на сайте нижней палаты парламента. По его словам, на территории Донбасса находится много граждан РФ, которые, в частности, участвовали в выборах депутатов в ГД. Таким образом, в случае соглашения между Москвой с Луганском, принимать россиян в ЛНР будут столичные депутаты, пояснил Володин.

Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов ГД с тем, чтобы они могли проводить приемы граждан, — сказал он.

Также Володин сообщил, что руководителем направления назначен первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В его обязанности войдет координация и курирование работы с учетом соглашений, которые будут заключать отдельные регионы РФ с районами ЛНР.

Володин напомнил, что в период летнего отпуска или региональной недели любой желающий депутат ГД может отправиться на территорию республик Донбасса, поскольку парламентариям нужно обсудить вопросы помощи региону и формирования единого правового поля.

Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку, — уточнил Володин.

Ранее он поручил решить вопрос о разовой выплате для детей Донбасса перед началом учебного года. Сумма финансовой поддержки составит 10 тысяч рублей. С предложением выступила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.