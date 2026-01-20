Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 12:57

Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Россия намерена отстаивать собственные национальные интересы на Ближнем Востоке, несмотря на нападки со стороны президента США Дональда Трампа, заявил депутат Госдумы и замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Как передает корреспондент NEWS.ru, парламентарий добавил, что власти РФ будут пристально следить за развитием ситуации в регионе.

Какую бы роль он (Трамп, — NEWS.ru) не играл сегодня, <...> мы не отдадим свои национальные интересы. Ближний Восток ближе к нам. <...> Конечно, мы выбираем путь взаимодействия как с отдельными ближневосточными странами, так и в целом влияния в самом прочном смысле этого слова <...>. Без всякого сомнения, Иран — это та страна, которая может влиять на развитие ситуации на границах с Россией. <...> Любая дестабилизация на Ближнем Востоке — это то, на что мы очень быстро среагируем, — отметил член ГД.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал предупреждение Ирану. Он заявил о готовности применить силу невиданного ранее масштаба в случае военного нападения со стороны Тегерана. Нетаньяху подчеркнул, что любая агрессия будет иметь необратимые последствия для самого Ирана.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Ирана должны разрешить возникший кризис с помощью диалога и дипломатии. Эрдоган назвал текущий период «полным ловушек», у которого есть только одно принципиальное решение.

