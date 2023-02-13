Депутат: послание Путина Федеральному собранию станет «исторической вехой» Депутат Чепа: послание Путина Федеральному собранию станет «исторической вехой»

Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет «исторической вехой», заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал, что на этой неделе пройдут встречи руководителей всех фракций парламента с главой государства, на которых они поговорят о самых болезненных проблемах в обществе. Депутат отметил, что эти замечания будут отражены в послании президента.

Все эти замечания, я абсолютно уверен, будут неким образом отражены в послании президента. <...> Мы очень ждем, что это послание будет в определенной степени «исторической вехой», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что главы фракций долго готовились к встрече с президентом и провели много обсуждений, чтобы уточнить, какие проблемы являются наиболее актуальными для россиян.

Ранее Песков сообщил, что президент России обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе, сделав акцент на текущей ситуации — спецоперации, экономике и социальной сфере. По словам Пескова, в настоящее время еще не принято решение о том, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на мероприятие. При этом представитель Кремля не исключил, что на послании главы государства Федеральному собранию будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников спецоперации.