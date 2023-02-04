«Могла высказаться резко»: депутат извинилась за слова об антиваксерах Депутат Соломатина извинилась за слова в отношении антиваксеров

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Соломатина

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина извинилась за слова о том, что отказников от вакцинации нужно начать признавать экстремистами. В своем Telegram-канале она выразила мнение, что вопрос прививок является личным делом каждого.

Возможно, где-то я могла высказаться излишне резко. Но я точно уверена в том, что делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя. И я никогда не стану этого делать. Хотела бы извиниться перед всеми, кого задели мои слова, — заявила она.

Она пояснила, что граждане должны ответственно относиться к своему здоровью. Соломатина указала, что этот вопрос обсуждали в Госдуме, однако депутаты пришли к выводу, что вакцинация является персональным делом каждого.

Ранее в разговоре с URA.RU Соломатина заявила, что противников вакцинации могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность, как сказала депутат, вредит здоровью россиян. В беседе с изданием она сказала, что антиваксеры могут продвигать свою позицию из-за желания сократить население и эта категория людей «отрабатывают свои деньги, чей-то заказ» и среди них есть заинтересованные в вымирании населения.