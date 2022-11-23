Депутат ГД уличил Европарламент в беспределе на международном уровне Депутат Белик: Европарламент решил взвалить преступления Киева на плечи Москвы

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Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма, в которой бездарно нагромождены надуманные претензии к РФ за несколько десятков лет, данный документ не будет иметь юридической силы для Москвы, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, громкие заявления Европарламента о нарушении Россией международного права и отсутствие реакции на «вопиющий факт циничного расстрела безоружных российских военнопленных» демонстрируют лицемерие ЕП и его намерение «продолжать беспредел на международном уровне».

Европарламент намерен развязать себе руки в том, чтобы продолжить беспредел на международном уровне. Обвинения в адрес России поданы как будто в кривом зеркале: ответственность за провокации и преступные действия киевского режима, о которых не раз заявляла наша страна, в том числе обстрелы ЗАЭС и атака на колонну гражданских автомобилей в Запорожской области, Европарламент решил взвалить на плечи России, — считает Белик.

Как отметил парламентарий, данная резолюция необходима Европе, чтобы оправдать очередные грабительские действия в отношении РФ, в частности, санкции, конфискацию активов, заморозку резервов, требования репараций. По словам Белика, документ является проектом «очередной оголтелой русофобской политики Европарламента и отвечает нечистоплотным играм коллективного Запада».

23 ноября ЕП во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».