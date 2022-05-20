Песков рассказал, носят ли в Кремле маски Песков заявил, что в Кремле сохраняются меры повышенной эпидемической безопасности

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В Кремле продолжают действовать меры повышенной эпидемической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он добавил, что в том числе сохраняется и масочный режим для посетителей.

Все-таки [Кремль —] это резиденция президента РФ, естественно, там действуют меры предосторожности повышенного уровня, в том числе эпидемиологические меры. Действительно, в наших зданиях до сих пор действует масочный режим для посетителей, это так, — сообщил Песков.

В Москве масочный режим отменили в середине марта. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также в городе отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в России не должно стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса. По его мнению, для лучшей защиты стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.