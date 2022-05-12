Песков: США ничего не предпринимают для возобновления диалога с Россией Песков: попыток возобновления диалога между РФ и США с начала спецоперации не было

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За последние два месяца действий по возобновлению диалога между РФ и США не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что до начала спецоперации Москва предприняла действия для того, чтобы этой спецоперации на Украине не было, но с ней никто не захотел говорить, передаёт ТАСС.

До начала специальной военной операции президент [России Владимир] Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было.​ С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было, — сказал представитель Кремля.

Ранее аналитики The New York Times посчитали, что заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении ослабить Россию говорит о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой.

Источники в Госдепартаменте считают, что заявление Остина призвано обозначить в ближайшие месяцы поддержку США Украины в том или ином виде мирных переговоров. Что касается долгосрочной перспективы, то здесь заявление главы Пентагона говорит о готовности «многолетнего противостояния с Москвой за власть и влияние».