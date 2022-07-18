«Циничная политика»: Лавров предрёк Украине и Молдавии роли статистов в ЕС Сергей Лавров спрогнозировал будущее Молдавии и Украины в антироссийском сценарии Запада

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украине и Молдавии, которые сегодня обхаживает ЕС, суждено сыграть роли статистов в играх Запада. Министра в своей статье для «Известий» отметил, что главным продюсером в этих постановках являются США, которые «заказывают музыку» и сюжетную линию, на основе которых потом в Европе пишется антироссийский сценарий.

Актёры готовы, у них есть навыки, обретенные еще в «Квартале 95», они смогут и пафосные тексты озвучить не хуже, чем уже подзабытая Грета Тунберг, да и на музыкальных инструментах сыграть, если надо, — заметил российский министр.

Лавров с иронией напомнил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский убедительно сыграл демократа в «Слуге народа», а также борца с коррупцией, против дискриминации русских и вообще «за всё хорошее». Но на посту президента бывший актёр перевоплотился буквально по системе Станиславского, запретив русский язык, образование, СМИ и культуру.

Глава МИД припомнил и фразу украинского президента: «Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию», и то, что жителей Донбасса он называет «особями».

Что же касается самих постановок, то инсценировки на крови людей — это не забава, обращает внимание дипломат.

Инсценировки на крови и боли людей — далеко не забава, а проявления циничной политики создания новой реальности, в которой все принципы Устава ООН и в целом нормы международного права пытаются заменить своим порядком, основанным на своих же правилах, в стремлении увековечить ускользающее доминирование в мировых делах, — резюмирует Лавров.

Ранее экономист Юрий Ершов заявил, что молдаване вынуждены платить баснословные деньги за газ, потому что Кишинёв покупает по высокой цене голубое топливо у Евросоюза вместо того, чтобы выплатить России долг и приобретать у Москвы горючее с хорошей скидкой. Такое резкое повышение тарифов в прямом смысле слова разорит молдаван, которые и так живут достаточно бедно.