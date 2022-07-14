Экономист предсказал обнищание молдаван из-за отказа платить долг России Экономист Ершов предсказал обнищание молдаван из-за отказа платить долг России

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молдаване вынуждены платить баснословные деньги за газ, потому что Кишинев покупает по высокой цене голубое топливо у Евросоюза вместо того, чтобы выплатить России долг и приобретать у Москвы горючее с хорошей скидкой, заявил экономист Юрий Ершов в разговоре с «Экономикой сегодня». Он напомнил, что серьезные энергетические и экономические проблемы возникли у Молдавии уже достаточно давно. По словам эксперта, такое резкое повышение тарифов в прямом смысле слова разорит молдаван, которые и так живут достаточно бедно.

По правде говоря, действия молдавской власти уже мало удивляют, поскольку есть ощущение, что до простых жителей республики дела никому нет. У Молдавии есть большие экономические и энергетические проблемы, которые возникли достаточно давно. Вы можете себе представить, какая нагрузка ложится на население, если и так далеко не дешевый тариф увеличивается еще на 60%? — задался вопросом Ершов.

Он предположил, что «Молдовагаз» повысил тарифы на топливо более чем на 50% из-за стремления «отбить» средства, потраченные на закупку газа у Евросоюза. По мнению Ершова, такие цены разрушат финансовый сектор республики. Экономист допустил, что в скором времени Кишинев воспользуется статусом страны — члена в кандидаты в ЕС и попросит помощи у Евросоюза.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью одному из местных СМИ заявила, что грядущая зима для всех «будет тяжёлой». Поэтому и её соотечественникам нужно «быть готовыми» к тяжёлым временам.