«Чистой воды популизм»: сенатор об идее усреднения зарплат депутатов Цеков: усреднение зарплат депутатов и сенаторов — это популизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о приравнивании зарплаты депутатов и сенаторов к средней по России является чистой воды популизмом, заявил NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков. Он отметил, что такую идею хотят использовать, чтобы получить больше голосов на выборах и увеличить свой политический вес. По мнению сенатора, такая мера также поспособствует росту коррупции.

Этот законопроект чистейшей воды популизм. Он создан, чтобы получить больше голосов на выборах и увеличить свой вес. Потом, когда не будет большинства, они скажут, что проект вносили, но их не поддержали и его не приняли. Мое высказывание, скорее всего, вызовет много обсуждений, но я долго в политике и не боюсь, я просто говорю правду. При уравнении зарплаты все станут хорошо жить? Нет. Это лишь поспособствует росту коррупции, — рассказал Цеков.

27 апреля законопроект о приравнивании зарплаты депутатов Госдумы и сенаторов к средней по России, разработанный группой депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым, внесен на рассмотрение палаты.

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