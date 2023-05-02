«Чего мелочиться»: Медведев предложил немцам учредить орден Гитлера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Идея украинцев учредить орден Степана Бандеры лишний раз доказывает приверженность европейцев прославлять нацистов, написал в своём Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предложил немцам учредить орден Адольфа Гитлера, а итальянцам — орден Бенито Муссолини.

Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют учредить орден Степана Бандеры. <...> Дальше — больше. Можно порекомендовать немцам создать орден Адольфа Гитлера, а итальяшкам — орден Бенито Муссолини. Ну и можно ордена Хорти, Франко, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до кучи, — написал Медведев.

Самим украинцам зампред Совбеза России предложил учредить еще две награды — орден Евгена Коновальца и медаль Романа Шухевича. Также он считает, что можно создать и орден Владимира Зеленского, «так, на всякий случай».

Ранее на сайте офиса президента Украины появилась петиция с призывом учредить орден Степана Бандеры. Обратившиеся призвали награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество. На данный момент документ собрал 322 подписи.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом учредил новую медаль — «За храбрость». Ею будут награждать за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите отечества и государственных интересов.