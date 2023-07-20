Британских дипломатов обязали уведомлять МИД о поездках по России

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Для сотрудников британских дипмиссий в России введен уведомительный порядок передвижения по стране, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ. В МИД пояснили, что это является ответом Москвы на препятствия, которые создаются властями Соединенного Королевства для российских загранучреждений.

Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны, — говорится в сообщении.

В МИД предупредили, что на любые усилия британской стороны, продолжающие деструктивную линию в двусторонних и международных делах, а также на попытки демонизировать Россию и препятствовать работе ее дипломатов Москва будет давать решительные ответы.

Наряду с этим временному поверенному в делах Великобритании в РФ Тому Тодду было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима.

Ранее стало известно, что Тодд был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Причины вызова он журналистам не раскрыл, заявив лишь, что Лондон выступает за прекращение конфликта на Украине и вывод оттуда российских войск.