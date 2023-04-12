Борисов: Путин одобрил создание Российской орбитальной станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил создание Российской орбитальной станции, передает ТАСС. Он добавил, что во время вручения государственных и ведомственных наград в Государственном Кремлевском дворце российский лидер также одобрил предложение по учреждению ордена имени Юрия Алексеевича Гагарина.

Сегодня на встрече с президентом, помимо того, что он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников, Владимир Владимирович одобрил наше предложение по учреждению ордена имени Юрия Алексеевича Гагарина, — сказал Борисов.

Уточняется, что в Роскосмосе планируют запустить на орбиту основные модули новой станции к 2030 году.

Ранее инженер-конструктор космических аппаратов, историк космонавтики Сергей Александров высказал мнение, что России нужно стратегическое планирование в сфере освоения космоса и собственная орбитальная станция. По его словам, своя станция нужна стране как минимум из соображений престижа державы.

Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob, почти каждый пятый россиянин (19%) считает, что Россия и по сей день остается ведущей космической державой. Большинство опрошенных (81%) назвали вершиной отечественного космоса времена Юрия Гагарина и Сергея Королева. Также 38% участников опроса признались, что хотели бы сами полететь в космос.