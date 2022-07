Россия запретила въезд 32 новозеландцам

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Военнослужащий пограничного управления ФСБ России

Россия ввела ответные санкции в отношении 32 граждан Новой Зеландии, в числе которых чиновники, военные и журналисты, создающие «русофобскую повестку». Въезд на территорию РФ для них закрыт бессрочно, сообщается на сайте МИД.

В ответ на санкции правительства Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан <...>, в национальный «стоп-лист» дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня, — говорится в тексте.

В санкционный список, в частности, попали мэры и члены городских советов Веллингтона, Нельсона, Окленда, журналисты телекомпании TVNZ, изданий The Dominion Post и The New Zealand Herald, заместители командующих ВМС и сухопутных сил страны.

В МИД добавили, что власти Новой Зеландии не намерены отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, поэтому «стоп-лист» будет расширяться.

В начале июня Новая Зеландия ввела санкции в отношении «Газпрома» и еще 44 компаний из России и Белоруссии, имеющих стратегическое значение. Гражданам организациям страны запрещено работать с подпавшими под ограничения юрлицами.