«Безнаказанность»: в МИД высказались об убийствах журналистов Киевом МИД: безнаказанность за убийства журналистов толкает Киев к новым преступлениям

Безнаказанность за убийства журналистов и теракты против них подталкивает украинское руководство к новым преступлениям, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, с начала года в результате целенаправленных атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских средств массовой информации, говорится на сайте ведомства.

Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений, — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил, что Украина установила полный контроль над средствами массовой информации для сокрытия масштабов фронтовых утрат. По его мнению, разглашение данных о настоящем состоянии армейских подразделений способно подорвать веру в них как внутри страны, так и со стороны западных партнеров.

Ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что украинская сторона ограничивает доступ западных масс-медиа в зоны, где российские военные взяли в кольцо украинские части. Как он считает, это делается для сохранения легенды о мнимом превосходстве ВСУ.