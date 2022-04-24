Белый дом отменил церемонию в память встречи на Эльбе

Власти США в этом году отменили торжественную церемонию в память встречи советских и американских солдат 25 апреля 1954 года на Эльбе. Мероприятие ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном у мемориала «Дух Эльбы». Об отмене церемонии сообщил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

Было отказано в проведении такого рода мероприятий. Чисто формально — [отменило] Арлингтонское кладбище, но нам чётко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента. Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развёрнута сегодня в США, — рассказал глава дипмиссии.

В ходе ежегодной церемонии российские дипломаты и их коллеги из стран СНГ, а также ветераны Второй мировой войны и официальные лица администрации США возлагали венки к мемориалу. Мемориальная бронзовая плита с изображением пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу советских и американских воинов была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летия события.

Ранее ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что Белый дом, исключив СССР из списка победивших нацизм стран, совершил грубую ошибку. Участник встречи на Эльбе в 1945 году напомнил, что упомянутая Белым домом Великобритания находилась в проигрышном положении на Западном фронте до победы СССР в битве под Сталинградом.