Бастрыкин поручил разобраться с убийством таксиста в Москве

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования убийства таксиста в Москве, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. В СКР подчеркнули, что личность подозреваемого в убийстве уже установлена, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А. А. Стрижову предоставить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве таксиста. <...> Подозреваемый в совершении преступления установлен, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве 19-летнего сына священника подозревают в убийстве водителя такси бизнес-класса. Как утверждают авторы публикации, молодой человек вызвал «Майбах», покатался, а после зарезал 31-летнего водителя.

По данным канала, водитель такси Петр Маренков пропал еще 17 октября: утром уехал на работу, вечером перестал отвечать на звонки, а спустя четыре дня тело таксиста нашли в лесополосе около парка «Корчевники» в Сергиевом Посаде с множественными ножевыми ранениями. По информации канала, полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве — он находился в Краснодарском крае.