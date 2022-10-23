«112»: в Москве сына священника подозревают в убийстве таксиста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 19-летнего сына священника подозревают в убийстве водителя такси бизнес-класса. По предварительным данным, молодой человек вызвал «Майбах», покатался, а после зарезал 31-летнего водителя, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, водитель такси Петр Маренков пропал еще 17 октября. Утром он уехал на работу на служебном «Майбахе», а вечером перестал отвечать на звонки, после чего его телефон отключился. В полицию с заявлением обратилась его жена. Спустя четыре дня тело таксиста нашли в лесополосе около парка «Корчевники» в Сергиевом Посаде с множественными ножевыми ранениями.

По предварительным данным, таксиста вызвал 19-летний местный житель, покатался на иномарке, а после зарезал водителя. После этого он продал «Майбах» и скрылся. У Петра Маренкова остались жена и пятимесячная дочка.

Позднее полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве.

По некоторым данным, он является сыном священника. Именно этот молодой человек продал «Майбах» скупщику, получив предоплату в полмиллиона рублей. Покупателю молодой человек рассказал, что машина принадлежала его отцу, но тот умер. Он пообещал 24 октября привезти весь пакет документов на «Майбах» и забрать оставшуюся сумму.

По данным Telegram-канала, в квартире подозреваемого уже провели обыск. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство».

Ранее житель Орехово-Зуево застрелил двух знакомых из охотничьего ружья во время пьяной ссоры в частном доме. После этого 37-летний мужчина сообщил об убийстве правоохранителям. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.