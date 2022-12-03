Бастрыкин получил премию «Юрист года» Председатель СКР Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность»

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность», сообщает ТАСС. Награду ему вручил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Медведев.

Уверяю вас, Следственный комитет России всегда будет стоять на страже законности, справедливости и гуманности, — сказал Бастрыкин на награждении.

Он добавил, что сейчас более 700 сотрудников СК работают в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Также глава ведомства выразил благодарность МВД и ФСБ.

Премию «Юрист года» в этом году вручают в 14-й раз. Церемония награждения проходит в московском концертном зале «Зарядье».

Ранее Бастрыкин сообщил, что в 2022 году СК России и органами внутренних дел раскрыто более 480 тяжких и особо тяжких преступлений. По его словам, изучено более 4,5 тысячи уголовных дел и 800 материалов процессуальных проверок по заявлениям о безвестном исчезновении людей, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков насильственной смерти и о половых преступлениях, в том числе в отношении детей.

Кроме того, Бастрыкин оценил эффективность розыска пропавших без вести детей в 2022-м в 99,2%. По его словам, за первое полугодие этого года в ведомство поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних. Подавляющее большинство из них, по его сведениям, были оперативно найдены живыми и невредимыми.