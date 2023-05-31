Александра Усса выдвинули в Совет Федерации

Фото: Александр Усс/vk.com

Александр Усс

Региональное отделение «Единой России» выдвинуло депутата Заксобрания Красноярского края Александра Усса на должность члена Совета Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Предложение находится на согласовании в генсовете партии.

Кандидатура Усса выдвинута на должность сенатора от Красноярского края президиумом регионального отделения «Единой России», сейчас она находится на согласовании в генсовете партии, — сообщил источник.

20 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Усс отправлен в отставку с должности губернатора Красноярского края. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Котюков, до этого занимавший должность заместителя министра финансов.

Политолог Алексей Макаркин предположил в разговоре с NEWS.ru, что переходить на работу в правительство бывшему губернатору поздновато, однако он может получить должность в Совете Федерации. Эксперт уточнил, что Усс останется в «элите», так как ситуация с его сыном, сбежавшим из-под домашнего ареста в Италии, так или иначе разрешилась.