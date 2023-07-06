Участникам СВО дали преимущество при поступлении в педвузы Кравцов: абитуриентам педагогических вузов начислят допбаллы за участие в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Абитуриентам педагогических вузов, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит ТАСС, эта норма закона будет задействована во всех педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения.

Буквально недавно, вы знаете, принят закон о дополнительных баллах ЕГЭ для участников СВО, добровольцев. Мы решили, что эта норма закона будет действовать во всех педагогических вузах, подведомственных Министерству просвещения, — сказал глава ведомства.

Ранее замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев направил письмо руководителям вузов с просьбой начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту, а также участие в военной операции на Украине. Допбаллы предполагаются также за военную службу по призыву, мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии» в решении задач специальной военной операции.

В мае депутат Госдумы Василий Власов предложил выделять квоты на санаторное лечение участникам СВО в течение всей жизни. По словам парламентария, Минобороны поддерживает солдат только во время службы, поэтому государство должно найти способ обеспечить лечение участникам боевых действий.