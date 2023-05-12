Для участников СВО хотят выделить квоты на санаторное лечение после службы Депутат ГД Власов предложил выделить квоты на санаторное лечение после службы для бойцов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Участникам специальной военной операции на Украине необходимо оказывать помощь не только во время боевых действий, но и после службы, считает депутат Госдумы Василий Власов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий отметил, что военнослужащим следует выделять квоты на санаторное лечение в течение всей жизни.

Помощь бойцам не должна заканчиваться выплатами Министерства обороны. На протяжении всей жизни у них должно быть право на отдых и бесплатное санаторно-курортное лечение. Госдума в ближайшее время создаст такой законопроект, — отметил депутат.

По словам парламентария, Минобороны поддерживают солдат только во время службы, поэтому государство должно найти способ обеспечить лечение участникам боевых действий. Власов предлагает для этого в ближайшее время восстановить советские санатории, которые сейчас «находятся в неприглядном состоянии». Он отмечает, что таких мест много не только в Краснодарском крае и Крыму, но и в Подмосковье и Ленинградской области. Депутат подчеркнул, что такая помощь будет оказываться служащим ВС РФ, мобилизованным, добровольцам и участникам ЧВК.

Депутат ГД Михаил Матвеев ранее предложил собирать налог в размере 1% с походов россиян в рестораны и кафе. Деньги, по замыслу парламентария, должны пойти в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Он отметил, что занят разработкой соответствующего законопроекта.