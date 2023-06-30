Вузам рекомендовали начислять абитуриентам баллы за боевой опыт Минобрнауки рекомендует начислять абитуриентам – участникам СВО до 10 допбаллов

Фото: МО РФ

Российским вузам следует начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов за прохождение военной службы по контракту, а также участие в военной операции на Украине, говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов. Документ опубликован на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Дополнительные начисления баллов также предусмотрены за прохождение военной службы по призыву, по мобилизации или «в соответствии с контрактом о содействии в выполнении задач, возложенных на ВС в ходе специальной военной операции».

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более 10 баллов, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выделять квоты на санаторное лечение участникам СВО в течение всей жизни. По словам парламентария, Минобороны поддерживает солдат только во время службы, поэтому государство должно найти способ обеспечить лечение участникам боевых действий.