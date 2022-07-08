«А я никого и не приглашал»: Лавров об отказе Блинкена от совместного фото Глава МИД РФ Лавров заявил, что не приглашал Блинкена на совместную фотографию в Индонезии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование, в ходе совещания глав МИД Группы двадцати (G20) на Бали, пишет ТАСС. Он отметил, что Россию пригласила, в первую очередь Индонезия.

Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия, — сказал Лавров.

Также стало известно, что традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20 было решено «отсрочить». Причиной стало нежелание глав МИД США и ряда других стран фотографироваться вместе с российским министром Сергеем Лавровым. По данным агентства Kyodo, на этот раз съемка не состоится.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр провел ряд встреч «и не заметил отсутствия бойкотирующих мероприятие министров». В частности, Лавров пообщался с главами МИД КНР и Турции. Также у него запланирован и ряд других переговоров.