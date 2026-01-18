В Великобритании призвали готовиться к кризису из-за пришельцев и Трампа В Англии призвали готовиться к возможной финансовой нестабильности из-за НЛО

Бывшая сотрудница Банка Англии Хелен Маккоу заявила о необходимости заблаговременно разработать антикризисные меры на случай, если подтверждение существования инопланетян спровоцирует финансовую нестабильность в стране, пишет The Times. По версии журналистов, президент США Дональд Трамп готовит заявление о первых контактах с пришельцами.

По данным издания, Маккоу направила письмо главе Банка Великобритании Эндрю Бейли с предложением заранее разработать план действий на тот случай, если власти США объявят о существовании внеземной жизни. Она указала, что подобное заявление может спровоцировать панику на рынках, массовый вывод вкладов и подорвать устойчивость банковской системы, а также привести к утрате доверия к традиционным активам и росту интереса к криптовалюте.

Ранее сообщалось, что возможное заявление Трампа об НЛО станет «самым важным в истории человечества». Выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине розуэлльского инцидента, во время которого якобы произошло крушение НЛО недалеко от американского города Розуэлл. Информаторы утверждают, что текст речи уже полностью подготовлен и ожидает своего часа.