В Британии признали, что Россия выигрывает в противостоянии с Западом The Times: Россия выигрывает в противостоянии с Западом

Россия выигрывает в противостоянии с Западом, заявил британский обозреватель The Times Марк Галеотти. Он также указал на полный провал попыток сдержать Москву санкциями и изоляцией, подчеркивая, что отступать российское государство не намерено и четко дает это понять западным странам.

Аналитик подчеркнул, что успехи на поле боя и поддержка со стороны Индии и Китая делают бесперспективными попытки оказать давление на Россию. Он отметил, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше территорий переходит под контроль российских сил и тем сильнее истощается инфраструктура Украины.

Ранее сообщалось, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию показал, что все попытки Запада изолировать Россию обернулись провалом. Журналисты отмечают, что при этом в самой Европе множатся разногласия в отношениях с США.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди являются представителями реального мира, так как они рассматривают рост и развитие. По его словам, европейские лидеры в это же время обсуждают поставки Киеву и помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.